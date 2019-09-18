مطران الأقصر يجتمع بكهنة ورهبان الكنائس التابعة له لتطوير الخدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك أمس الثلاثاء، الاجتماع الشهرى مع الآباء الكهنة والرهبان الذين يخدمون فى مختلف رعايا الإيبارشية. شارك فى اللقاء الأب ماركو ناجى وكيل عام الإيبارشية بالإنابة، والقمص يوأنس أديب وكيل الإيبارشية لمدينة البحر الأحمر. Advertisements بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من الأنبا عمانوئيل فى بداية اللقاء بالأباء الكهنة والرهبان الذين توجهوا إلى الخدمة فى الفترة الأخيرة في رعايا الإيبارشية وتمني للجميع خدمة مثمرة. كما عرض المطران جميع المستجدات على الكنيسة وداخل الإيبارشية، واستمع لجميع التساؤلات والاقتراحات التي تتعلق بالخدمة والأنشطة.

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