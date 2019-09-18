شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.."الصحفيين" تبدأ صرف بدل التكنولوجيا لأعضاء النقابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ نقابة الصحفيين غدا الأربعاء ، صرف بدل التدريب و التكنولوجيا الخاص بالصحفيين العاملين بالصحف الحزبية و الخاصة و ذلك عقب تحويل مبالغ البدل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة،أعلنت عن إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر سبتمبر 2019 للمؤسسات الصحفية القومية غدا الأربعاء القادم الموافق 18-9-2019 .
وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه تم تحويل مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لحساب النقابة، بما يتيح بدء الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداء من غدا الأربعاء 18 سبتمبر الجارى .
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