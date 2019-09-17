مصر | تجديد حبس شقيقين 15 يوما بتهمة قتل نجل عمهما طعنا بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس شقيقين 15 يوما بتهمة قتل نجل عمهما طعنا بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس الشقيقين "ع. ص" و"س. ص"، بعد قتلهما لنجل عمهما ويدعى "أحمد" وشهرته ميدو، بطعنة بالصدر، حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وواصلت النيابة العامة، التحقيق في واقعة قتل شاب وشهرته ميدو في العشرينات من عمره، بعدما قتله أولاد عمه، بسبب تعاطي المخدرات أمام منزل العائلة، بعد أن تشاجروا مرتين، الأولى بسبب المخدرات والثانية بسبب أخذ قطعة خشب لبناء عشه حمام.

بداية الواقعة، عندما تلقي المقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم، وانتقلت القوة الأمنية لمكان الجريمة وتبين نشوب المشاجرة بين أحمد وشهرته ميدو، 22 سنة، وبين نجل عمه 23 سنة، بسبب الخلاف على قطعة خشب، قام على إثرها الأخير بالتعدي على الأول، بالضرب بسلاح أبيض سكين محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

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وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، واعترف المتهم خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم بقتل نجل عمها بسب نشوب مشاجرة، بمنطقة الوراق بالجيزة وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، نتيجة نشوب لمشاجرة بين المتهمين ونجل العم على بناء "غية حمام" أعلى سطح المنزل، فقام على إثرها الأول بطعنه في القلب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأضافت تحريات رجال مباحث الجيزة كواليس قتل الشاب بالوراق إثر نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، يوم الجريمة بسبب الخلاف على قطعة خشب.

وعاينت النيابة مكان الواقعة، وأمرت بالتحفظ على سكين الجريمة في قتل نجل العم بعد قتله بسكينه بالصدر وكان لفظ أنفاسه الأخيرة بسببها، واستمعت النيابة لجيران المنطقة وقرايب المجني عليه، وأمرت بتشريح جثة شاب يدعى "أحمد" وشهرته ميدو، للتصريح بالدفن فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.