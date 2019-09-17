مصر | كلب يعقر طفلًا في وجهه بالمرج

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عقر كلب، طفلا في وجهه، بشارع مسجد القعقاع بمنطقة مؤسسة الزكاه بمنطقة المرج.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من أمل م، تفيد بقيام كلب بعقر طفلها في وجهه وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وأتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وكانت قد انتابت حالة من الاستياء الشديد والغضب بين أهالي قرية ابوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك احتجاجا علي انتشار الكلاب الضالة في القرية وتأثيرها على حياة الكبار والأطفال خصوصا في الآونة الأخيرة بعد تعرض العديد من أبناء القرية للعقر من الكلاب مما تسبب في نقلهم للمستشفى ونعرضهم لإصابات جسيمة.

وكان قد تعرض فى شهر مايو، تلميذ بالصف السادس الإبتدائى يُدعى عصام صابر عبد المنعم ١٢ عامًا، لعقر غائر بمناطق متفرقة بالجسد من كلب ضال، وأصيب بإصابات بالغة وتم نقله على أثرها للمستشفى العام لتلقى العلاج وأخد الأمصال اللازمة، وحرر أهل الطفل محضرا في مركز شرطة فايد، وجاري عمل التحريات اللازمة لمعرفة صاحب الكلب واتخاذ اللازم حياله.

وكما قد تعرضت أيضًا تلميذة بنفس الصف تُدعى هاجر أحمد عبد العاطى من نفس الكلب بعقرة غائرة بالفخذ الأيسر أثناء عودتها من امتحان أخر العام بعد أن هاجم التلميذ الأول، مما يُعد ناقوس خطر يهدد الكبير والصغير داخل القرية جراء كثرة الكلاب الضالة التى أصبحت تصول وتجول فى جميع أنحاء القرية والعزب المجاورة دون رد فعل أو مكافحة من الجهات المعنية.