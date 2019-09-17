ضبط متهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مهندس في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لغز سرقة مشغولات ذهبية من مسكن مهندس بمنطقة المعصرة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، نجل حارس العقار، تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر شباك المطبخ.

تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث المعصرة، بلاغًا من "باسم ع. ع." مهندس باكتشافه كسر شباك المطبخ بالشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن 3 خاتم، حلق، أنسيال، سلسلة ذهب صيني، 2 حلق فضة، ساعة حريمي فضي اللون، 4 دلايات فضي، مبلغ مالي 1000 جنيه من داخل مسكنه" ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف بنافذة المطبخ وبعثرة بمحتويات الشقة.

بإخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواء حازم البدوي نائب المدير العام والعميد محمد شرقاوي رئيس مباحث قطاع الجنوب للقبض على المتهم.

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بإجراء التحريات تحت إشراف العميد شريف فيصل، مفتش المباحث ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى ان وراء ارتكابها "ع. م. ع. " 20 سنة عاطل ومقيم وادي حوف، دائرة القسم " نجل حارس العقار المقابل للعقار محل الواقعة ".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده تمكن الرواد مصطفى قاسم ومحمد الزناتي وكريم عبد العاطي ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح مفتش الأمن العام بالقاهرة بالمعلومات والتحريات أيدها.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر شباك المطبخ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، والعميد مجدي خلف، مأمور قسم المعصرة، إلى النيابة العامة.