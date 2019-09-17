أخبار مصر | أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين يطالبون "التعليم" بالتحقيق في "التلاعب بنتائج الاختبارات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين يطالبون "التعليم" بالتحقيق في "التلاعب بنتائج الاختبارات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس "ستيم" للمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسبب عدم قبول أبنائهم، في المدارس بعد وضعهم على قائمة الانتظار.



وقالت ولية أمر، إنه يوجد 12 ألف طالب تم رفضهم في المدارس رغم عقد الاختبارات والامتحانات الخاصة بهم.

وأضافت أخرى، أن النتيجة يوجد بها تلاعب، ويطالبون بالكشف عن أوراق امتحانات أولادهم، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قالت لهم إن الأزمة من المركز القومي للامتحانات، وبناء عليه قاموا بتقديم شكاوى متعددة في النيابة مطالبين بحقهم في الاطلاع على الأوراق الخاصة بأبنائهم.

وأضافت أنهم قد ذهبوا اليوم الثلاثاء إلى ديوان عام لوزارة لمقابلة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وقد قاموا بمقابلة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ولكنه لم يساعدهم فى الأمر وحل المشكلة.

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وتابع أولياء الأمور أن أولادهم حصلوا على مجاميع كبيرة ولا يعرفون أين الأزمة ولماذا تم رسوبهم في الاختبارات، مؤكدين أن النتائج بها تلاعب ويطالبون بالتحقيق فى هذا الأمر.

وفي سياق منفصل قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إنه جار تحميل المواد الإضافية في الصفين الأول والثاني، بالمرحلة الثانوية العامة، على بنك المعرفة، وأن هذا العام هو الأخير لطباعة الكتب في المرحلة الثانوية، وأن المقبل لن يتم طباعة أي كتب للصفوف الثانوية.