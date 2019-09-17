أخبار مصر | أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين يطالبون "التعليم" بالتحقيق في "التلاعب بنتائج الاختبارات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين يطالبون "التعليم" بالتحقيق في "التلاعب بنتائج الاختبارات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت ولية أمر، إنه يوجد 12 ألف طالب تم رفضهم في المدارس رغم عقد الاختبارات والامتحانات الخاصة بهم.
وأضافت أخرى، أن النتيجة يوجد بها تلاعب، ويطالبون بالكشف عن أوراق امتحانات أولادهم، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قالت لهم إن الأزمة من المركز القومي للامتحانات، وبناء عليه قاموا بتقديم شكاوى متعددة في النيابة مطالبين بحقهم في الاطلاع على الأوراق الخاصة بأبنائهم.
وأضافت أنهم قد ذهبوا اليوم الثلاثاء إلى ديوان عام لوزارة لمقابلة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وقد قاموا بمقابلة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ولكنه لم يساعدهم فى الأمر وحل المشكلة.
وتابع أولياء الأمور أن أولادهم حصلوا على مجاميع كبيرة ولا يعرفون أين الأزمة ولماذا تم رسوبهم في الاختبارات، مؤكدين أن النتائج بها تلاعب ويطالبون بالتحقيق فى هذا الأمر.
وفي سياق منفصل قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إنه جار تحميل المواد الإضافية في الصفين الأول والثاني، بالمرحلة الثانوية العامة، على بنك المعرفة، وأن هذا العام هو الأخير لطباعة الكتب في المرحلة الثانوية، وأن المقبل لن يتم طباعة أي كتب للصفوف الثانوية.
ولفت الوزير إلى أن جهاز التابلت سوف يتم توزيعه على دفعات تبدأ نوفمبر وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر، وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي الجدد وسيتم شراء ٦٥٠ ألف جهاز، أما الصف الثاني الثانوي فسيستخدمون نفس التابلت الذي تم توزيعه عليهم في الصف الأول.
وأكمل طارق شوقي، أنه سيتم وضع جداول الامتحانات للصفين الأول والثاني بالثانوية العامة، بدءا من الآن، معلنًا أن هناك ٤٥٠ مدرسة لم تعمل إلكترونيا، حيث سيتم عمل بنية تحتية لهذه المدارس حتي تكون ٢٥٠٠ مدرسة جاهزة إلكترونيا.
وزير التربية والتعليم، نوه بأن الامتحان والتصحيح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيكون إلكترونيا وداخل مدارسهم وكل عام سيكون هناك امتحانين.