أخبار مصر | "الوفد" يتقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية لاعتماد تنفيذ مسار العائلة المقدسة كمزار عالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد" يتقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية لاعتماد تنفيذ مسار العائلة المقدسة كمزار عالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة السياحة بالحزب، إن الوفد سيتقدم بمذكرة لرئاسة الجمهورية بالتنسيق مع لجنة السياحة بمجلس النواب لاعتماد تنفيذ مسار العائلة المقدسة كمزار عالمي، وحل العقبات التي تواجه الرحلة، وكيفية التسويق لها عالميًا، نظرا لأن نجاحها يعتبر بمثابة دفعة قوية لتنشيط السياحة في مصر، فمن المتوقع أن تمثل رحلات الحج المسيحي نسبة كبيرة من السوق السياحي في مصر.

وشددت "رمزي"، على ضرورة الاهتمام بمسار رحلة العائلة المقدسة، والعمل على حل المشكلات التي تتعرض لها في أسرع وقت، مشيرة إلى أن البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان خلال زيارته لمصر، دعا كافة المسيحيين فى كل أنحاء العالم لزيارة مصر، ونوهت إلى أن الحدث تاريخي وديني واقتصادي مهم ومؤثر، فاعتماد بابا الفاتيكان مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ضمن رحلات الحج المسيحي، يجعل مصر قبلة للزائرين من جميع دول العالم، فهي فرصة ذهبية للنهوض بالسياحة المصرية.

وخلال ندوة مسار العائلة المقدسة التي نظمتها اللجنة النوعية للسياحة بالحزب، برئاسة أمل رمزي، في المقر الرئيسي لحزب الوفد، بحضور قيادات الحزب، والأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد ومهمشة، وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، وماجد الراهب رئيس جمعية التراث المصري، والمهندس محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار بجامعة المنصورة، دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، المسؤولين عن السياحة بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة وعمل دراسة جادة وسريعة بأن يكون مزارا عالميًا لكل شعوب الأرض وقبلة لجميع المسيحيين.

ولفت "أبو شقة" إلى أن تلك الندوة تعد رسالة للجميع بأن مسار العائلة المقدسة أمر يهم المصريين جميعا والعالم بأسره لأنه حدث تاريخي وديني مهم ومؤثر في تاريخ البشرية، مشيرا إلى أن هذا المسار لم يحظ حتى الآن بما يجب أن يحظى به.