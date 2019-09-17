شكرا لقرائتكم خبر عن "انتخابات تونس ": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 77% من الأصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، عن تقدم قيس سعيد ، ونبيل القروى فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بعد فرز 77 % من الأصوات.

تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، مساء اليوم، إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز 77 بالمائة من المحاضر، إلى حدود الساعة الثامنة والنصف، ويواصل قيس سعيد تصدر النتائج بنسبة 18.8 % ، يليه نبيل القروي بنسبة 15.5 %.

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وجاء عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بنسبة 12.9 بالمائة، يليه عبد الكريم الزبيدي بنسبة 10.3 %، ويوسف الشاهد في المرتبة الخامسة بنسبة 7.4 بالمائة.

كانت المؤشرات الأولية غير الرسمية، للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى تونس، قد كشفت نجاح المرشح المستقل قيس سعيد، وأيضا المرشح المسجون ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروى، إلى مرحلة الإعادة المقرر لها 13 أكتوبر المقبل.