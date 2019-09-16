شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق: الرئيس السيسي يختلف عن سابقيه.. ومفيش حد بيتكلم باسمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يختلف عن سابقيه، حيث لا يوجد أحد يتحدث باسمه.

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وتابع رزق خلال لقاء إعلامي أن «كل الإعلاميين رجال ثورة 30 يونيو، ويعتبرون أنهم لهم جزء في الرئيس السيسي مثل باقي أفراد الشعب، وهذه ليست ظاهرة سلبية».

وطالب بإعادة منصب وزير الإعلام قائلاً: «دوره لن يصطدم مع المجلس الأعلى للإعلام، كونه يضع الاستراتيجية الإعلامية للدولة»، معلقًا: «الآن الرئيس السيسي هو وزير إعلام الدولة، وهو الذي يتحدث عما يجري بمصر».

وأردف: «الرئيس يتدخل دائما في المؤتمرات كونه يرى أن التصريحات الفنية للمسؤولين لا يمكن أن تصل للإنسان العادي».