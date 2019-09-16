شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تنقذ 38 شخصًا بينهم 26 سائحًا من الغرق في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت القوات البحرية، من إنقاذ يخت سياحي، قبل تعرضه للغرق، حيث كان يحمل على متنه 38 فردًا، منهم 26 سائحًا، بالإضافة إلى طاقم اليخت المكون من 12 فردًا.

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جاء ذلك حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لقاعدة البحر الأحمر البحرية لإنقاذ طاقم اليخت والسائحين وتقديم المعاونة بالإنقاذ بعد شحوط اليخت وتعرضه لأعطال فنية.

وقد نجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم اليخت والسائحين الأجانب، حيث تم إخلاءهم وتقديم المساعدات الطبية والإدارية لهم فور وصولهم إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية.