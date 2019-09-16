شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية عقار مؤجر تشغله مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الاثنين، قرار وزير التربية والتعليم بنزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة تلوانـة الابتدائيـة المـشتركة بـالرقم التعريفـى "1711163" وتلوانة الإعدادية بنات، بالرقم التعريفى "1704155 الكائن بالقطعـة "٧٥٢ - ٧٦٢ "بحـوض الفـرو نمرة 7، زمام ناحية تلوانة - مركـز البـاجور - محافظـة المنوفيـة بمـساحة وقدرها (59,14م٢ (علـى المـشاع مـن إجمـالى مـساحة العقـار البـالغ قـدره، "74,4186م٢ (بعد الارتداد ، طبقًا لكشوف العرض وحدوده.

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