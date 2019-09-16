وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة المبيدات و"سينجنتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، وشركة سينجنتا العالمية، لتدريب 500 مطبق ضمن مشروع مطبقي المبيدات الزراعية.

وقع البروتوكول الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات، والمهندس المعتز بالله محمد سلمى رئيس مجلس إدارة شركة سينجنتا أجرو، وممثلها في مصر.

وقال وزير الزراعة، إنه بنهاية العام الجاري، سيبلغ عدد ما تم تأهيله من مطبقي المبيدات نحو 10 آلاف مطبق، معتمد ومؤهل ومرخص لاستخدام وتطبيق المبيدات، قادرين على التعامل مع المبيدات بالأساليب العلمية والفنية السليمة.

Advertisements

ولفت إلى أن هذا البرنامج ساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري من خلال تحقيق مستويات مهنية تسمح بتحقيق مستويات معيشية أفضل.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة، إن اللجنة ستتولى إعداد وتجهيز مناهج وجلسات التدريب فضلا عن منهج التدريب الأساسي، ومنهج التدريب المتقدم، كذلك توفير المدربين من الكوادر الفنية المتخصصة طيلة فترة التدريب ومن ذوي الخبرة في مجال التدريب العملي والتفاعلي من رؤساء البحوث بمركز البحوث الزراعية.

ويشمل البروتوكول عمل تقييم للطلاب الذين حصلوا على برنامج التدريب الأساسي كمطبق مبيدات معتمد لاختيار المتقدمين للحصول على البرنامج التدريبي المتقدم، كذلك إعداد عدد من النشرات والكتيبات الإرشادية في مختلف موضوعات التدريب.