أخبار مصر | افتتاحها مع احتفالات أكتوبر.. معلومات عن محطة "هليوبوليس" الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاحها مع احتفالات أكتوبر.. معلومات عن محطة "هليوبوليس" الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محطة 'هليوبوليس' المحطة التي يعبرها القطار دون توقف، ها قد حان موعد لقاء الجمهور بها، بعد أن تحدد لها موعد افتتاح تزامن مع الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد هذا العام، المحطة الأكبر على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط تتبع المرحلة الأولى من الجزء الثالث للخط الثالث للمترو، أو ما يطلق عليه مترو مصر الجديدة.

ونرصد لكم أبرز معلومات عن محطة هليوبوليس:

- سيتم افتتاحها أمام الجمهور شهر أكتوبر المقبل بدلا من شهر ديسمبر.

- يقوم بتنفيذ هذه المرحلة تحالف مصري من شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم.

- محطة هليوبوليس تتوسط أكبر ميدان بمنطقة مصر الجديدة.

- تم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة فبراير 2016.

- تبلغ مساحتها الكلية 10 آلاف متر، و20 مترا "عرض".

- ستقوم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بإدارة هذه المحطة كمثيلاتها من محطات نفس الخط.

- تعد أكبر محطة أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط.

- تم بناءها كمحطتين رأسيتين، واحدة تتبع الجزء الأول، والثانية تتبع الجزء الثالث من المرحلة الرابعة.

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- المحطة مبنية على مسطح 10 آلاف متر، وبطول 225 متر في كل اتجاه، وبذلك تكون تخطت الرقم القياسي لطول المحطة وهو 150 متر لأي محطة ضمن الخط، وذلك لاستلام الهيئة المحطة متأخرة عن باقي محطات الجزء.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4A) يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية، وهـــــى (هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس) ومحطة علوية هي محطة النزهة.

خطة وزارة النقل في مشروعات مترو الأنفاق

وتشمل خطة وزارة النقل في مجال مترو الأنفاق ما يلي:

- استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو( العتبة – امبابة – جامعة القاهرة ) بطول 17.7 كم وتكلفة 10440 مليون جنيه + 1553 مليون يورو.

- استكمال تنفيذ الجزئين 4A،4B من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو بطول 11.5 كم وتكلفة اجمالية 5370 مليون جنيه + 485 مليون يورو.

- البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (6 أكتوبر – الملك الصالح – الفسطاط) بطول 19 كم وبتكلفة تقديرية 2 مليار جنيه + 2 مليار دولار.

- استكمال دراسات وطرح مشروع انشاء الخط الخامس للمترو( مدينة نصر – الساحل ) بطول 24 كم وتكلفة تقديرية 32 مليار جنيه + 2.25 مليار دولار.

- استكمال دراسات وطرح مشروع انشاء الخط السادس للمترو( الخصوص – المعادي الجديدة ) بطول 30 كم وتكلفة تقديرية 40 مليار جنيه + 2.5 مليار دولار.

- استكمال تنفيذ القطار الكهربائي ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول ٦٨ كم وبتكلفة 1200 مليون دولار.

- تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بتكلفة 363 مليون يورو.