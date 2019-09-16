مصر | تعرف على أبشع الجرائم التي هزت مدينة السلام في الأونة الآخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أبشع الجرائم التي هزت مدينة السلام في الأونة الآخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة السلام التابعة للقاهرة الجديدة، العديد من القضايا، سواء قتل أو هتك عرض أو القبض على تجار مخدرات، والكل يشهد بالمجهود الذى يبذله رجال المباحث بقسم أول السلام وقسم ثان، لذا نعرض لكم فى هذا التقرير أخطر الحوداث التى مرت على منطقة السلام فى الأونة الأخيرة.

شخص يقتل ابنته

قام أحد الأشخاص بضرب ابنته وتعذيبها حتى الموت بمنطقة النهضة، ببداية شهر أغسطس، وكشفت تحقيقات النيابة، بأن الطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، ووالديها منفصلين وبينهم خلافات عائلية.

ترجع الواقعة إلى تلقى قسم شرطة السلام ثانى، بلاغا بوفاة طفلة داخل شقة والدها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة الطفلة، وجود أثار تعذيب على مناطق متفرقة من جسدها، وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأن والدها وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه وتحرر المحضر، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

اعتاد على توبيخه.. شخص يقتل والده

تلقى قسم شرطة ثان السلام بلاغا من عامل، أفاد أنه أثناء عودته لمسكنه بمنطقة مساكن إسبيكو دائرة القسم اكتشف مقتل والده (منجد - سن 65)، وبالفحص تبين أن الجثة مسجاة على سرير غرفة النوم، وبها طعنتين بالصدر والبطن.

وعلى الفور تم تشكل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابن آخر للمجنى عليه 24 سنة عاطل له معلومات جنائية مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أن والده اعتاد توبيخه كونه عاطلا وعدم سعيه للعمل، ولدى طلب مبلغ مالى منه لشراء بعض متطلباته رفض، فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بالتعدى عليه بسكين أحضره من المطبخ فأودى بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عاطل يقتل سيدة مسنة

وأوضح المتهم أنه نظرًا لوجود علاقة نسب بينهما علم بأنها تعمل فى تجارة السلع الغذائية وتحتفظ بمبالغ كبيرة بمسكنها، فخطط للتخلص منها وسرقة ما بحوزتها.

وفى سبيل ذلك قال المتهم إنه توجه لمسكن الضحية بدعوى شراء بعض المواد الغذائية وتعدى عليها بالضرب وكتم أنفاسها باستخدام الإيشارب المعثور عليه حول رقبتها حتى تأكد من وفاتها ثم فتش الشقة بحثًا عن أية مبالغ أو مقتنيات ثمينة إلا أنه لم يعثر على شيء وفر هاربًا.

Advertisements

بدأت القضية بتلقى رجال مباحث قسم شرطة أول السلام، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بمنطقة عرب الجرعان، دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين لرجال المباحث أن الجثة لـ"ح.ت" 68 سنة ربة منزل، ومسجاة على ظهرها أعلى أريكة بالصالة ترتدى ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن كدمات وآثار دماء فى الوجه ووجود إيشارب أسود اللون ملفوف حول رقبته كما تبين بعثرة محتويات الشقة.

بعد نقل الجثة للمشرحة وسؤال نجليها قررا بتلقيهما اتصالا من الجيران تفيد بموتها ونفيا علمهما بملابسات وفاتها وبوضع خطة وردت معلمات لفريق البحث مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة "إ.م" 28 سنة، عامل بمصنع بلاستيك مقيم فى عزبة الوالدة دائرة قسم شرطة حلوان، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وأخيرا تم تحويل القضية الى محكمة الجنايات التابعة للقاهرة الجديدة.

القبض على تشكيل عصابى بحوزتهم كيلو ونصف هيروين

ولقد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاملين وسائق كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في المخدرات وبحيازتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام بقصد الاتجار بها وسلاح ناري.

وتعود البداية عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من:

"ا. م. س"، 43 سنة عامل ومقيم شارع 12 تقسيم النزهة الجديدة ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 2062 لسنة 2002م الشروق " سرقة مسكن "، و"م. ا. ا"، 28 سنة عامل ومقيم الشيخ زويد شمال سيناء والسابق اتهامه في القضية رقم 399 لسنة 2002م رابع العريش شمال سيناء " زنا "، و"م. س. إ"، 28 سنة سائق ومقيم الشيخ زويد شمال سيناء، حال تواجدهم بدائرة القسم.

وضبط بحوزتهم المضبوطات التالية، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام

سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات من ذات العيار "2 سلاح أبيض" مطواة، 5 هاتف محمول

مبلغ مالي 1770 جنيه، ميزان حساس.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.