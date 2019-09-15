شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتهاء مدة تلقي عروض الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مسؤولو شركة جنوب الوادى القابضة للبترول عن انتهاء الموعد المخصص لاستقبال العروض الخاصة بالمزايدة العالمية للبحث والتنفيب عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر وذلك ظهر الأحد والتي أعلنت الشركة عنها في مارس الماضي.

ومن ضمن الشركات التي تقدمت للمزايدة العالمية 2019 بالبحر الأحمر التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول شركات «شل، اكسون موبيل، ستات أويل، دراجون اويل، روسنفت الروسية وتوتال الفرنسية»

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وتشمل المزايدة التي طرحتها شركة جنوب الوادى القابضة للبترول إحدى شركات قطاع البترول المصري 10 قطاعات بالبحر الأحمر مساحتها كالتالي الأولى مساحتها 3057 كم2 والثانية مساحتها 3010كم2، والثالثة 3067 كم2، والرابعة 3084 كم2، والخامسة 3025 كم2، والسادسة 3050 كم2، والسابعة 3090 كم2، والثامنة 3060كم2، والتاسعة 3067 كم2، والعاشرة 3039 كم2

من جانبه اكد اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر ان مناطق التنقيب عن البترول والغاز التي اعلنتها وزارة البترول بالمياه الاقتصادية والاقليمية المصرية وطرحتها في مزايدة عالمية جميعها خارج حدود المحميات الطبيعية ومناطق الغطس والمناطق ذات الحساسية البيئية.

وأضاف عبدالله في تصريحات خاصة انه تم تنسيق على اعلي مستوي فني مع وزارة البترول وشركتي البحث السيزمي على استبعاد مناطق المحميات والغطس والشعاب المرجانية وشواطى الجزر البحرية وتواجد الاسماك ومناطق مسارات هجرة الحيتان والحوت القرشي والحوت الاحدب ومناطق الحساسية البيئية المرتفعة ومناطق تواحد الثديات االبحرية من اعمال التنقيب عن البترول والغاز التي تمت من جنوب الغردقة وحتي الحدود.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية فتحت آفاقا جديدة للعمل البترولى بالبحر الاحمر وان هذا النشاط البترولى لم يكن ممكنا من قبل.

وأضاف عبدالله ان قطاع البترول ادرك اهمية منطقة البحر الاحمر كمنطقة بترولية واعدة وتمثل مستقبل البحث عن الثروات البترولية لمواصلة ما بدأه القطاع من إنجازات في هذا المجال.