رئيس الوزراء يتفقد عينات تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أحد المراكز المتخصصة في تصنيع الأثاث، التابعة للدولة، لمشاهدة عينات تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء إن هناك اهتمامًا بأن يكون تأثيث المباني الحكومية علي نسق واحد، وبأثاث حديث.

وأشار إلي أن هناك متابعة دورية ولجان عمل مختلفة تتابع ملفات الإنتقال الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، سواء ما يتعلق بتنفيذ المباني الحكومية، وتأثيثها، وكذا توصيل جميع المرافق والبنية الأساسية بوجه عام، ومنظومة التحول الرقمي والميكنة وخلافه.