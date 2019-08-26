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اليوم شباب الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر يفتتحون مؤتمرهم السنوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ  لجنة الشباب الإيبارشى بالكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، مؤتمر للشباب، وذلك منذ اليوم الاثنين السادس والعشرين من  أغسطس الجارى وحتى 29 من الشهر نفسه بمحافظة البحر الأحمر.

يأتى هذا المؤتمر تحت شعار "الاتجاه المعاكس"، وذلك تحت رعاية  الأنبا عمانوئيل عياد مطران ، إيبارشية طبية للأقباط الكاثوليك، والأب ماركو ناجى مسئول الشباب بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.

يناقش المؤتمر الموضوعات التى يهتم بها شباب الجيل الحالى مع محاضرين متخصصين، كما سيحضر شخصيات بارزة، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية هادفة، ورحلات بحرية.

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