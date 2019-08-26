شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم شباب الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر يفتتحون مؤتمرهم السنوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ لجنة الشباب الإيبارشى بالكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، مؤتمر للشباب، وذلك منذ اليوم الاثنين السادس والعشرين من أغسطس الجارى وحتى 29 من الشهر نفسه بمحافظة البحر الأحمر.
يأتى هذا المؤتمر تحت شعار "الاتجاه المعاكس"، وذلك تحت رعاية الأنبا عمانوئيل عياد مطران ، إيبارشية طبية للأقباط الكاثوليك، والأب ماركو ناجى مسئول الشباب بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.
يناقش المؤتمر الموضوعات التى يهتم بها شباب الجيل الحالى مع محاضرين متخصصين، كما سيحضر شخصيات بارزة، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية هادفة، ورحلات بحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم شباب الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر يفتتحون مؤتمرهم السنوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.