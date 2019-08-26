شكرا لقرائتكم خبر عن " الزراعة " حزمة ارشادية لمزارعى العنب خلال موسم الحصاد ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عدد من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية خلال موسم حصاد العنب ، من خلال حزمة ارشادية وتوصيات فنية خلال جمع الثمار وطرق وتسميد الأشجار.
وقال تقرير المحاصيل البستانية، أن من أهم الممارسات الجيدة فى متابعة أشجار العنب ، إيقاف الرى مؤقتا بالنسبة للأصناف متوسطة النضج حتى موعد الجمع ، و إجراء عملية قصف الأفرع النامية بالنسبة للأصناف المتوسطة أو متأخرة النضج بمعدل 5 سلاميات إبتداء من القمة و ذلك فى المناطق الحارة لتقليل البخر من الأوراق.
وأضاف التقرير ،أنه لابد من مقاومة الحشائش إما بالعزيق أو باستخدام المبيدات الموصى بها ، موضحا أنه فى حالة التأخر فى جمع المحصول للأصناف المبكرة مثل ( البناتي و الرومي الأحمر ) و الرغبة فى التخزين على الأشجار ينصح باعتدال الري و أن يكون على الحامي و إزالة الأفرع الثانوية المتجهة لقلب الشجرة و الرش الكيماوي بالمبيدات للوقاية من أعفان الثمار.
وتابع التقرير، أن الأشجار التي تروى غمرا ، ينصح بدعمها بدفعة من التسميد الازوتى والبوتاسى بعد جمع المحصول وفى حالة الأراضى عالية الخصوبة والأشجار القوية والأصناف متأخرة النمو يتم تجنب إضافة أي أسمدة بعد جمع المحصول ، و فى حالة الأراضى المستصلحة والفقيرة فى محتواها من العناصر الغذائية يتم إضافة 100 جم سلفات نشادر / للشجرة أكبر من 3 سنوات دفعة واحدة، الأشجار التى تروى بالتنقيط يضاف 150 جم نترات نشادر + 50 جم سلفات بوتاسيوم لكل متر مكعب من ماء الرى ويكرر اسبوعيا حتي نهاية سبتمبر .
كانت هذه تفاصيل خبر " الزراعة " حزمة ارشادية لمزارعى العنب خلال موسم الحصاد ..تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.