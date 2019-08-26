شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الدبلومات.. تعرف على 8 قواعد هامة لتنسيق الشهادات الفنية نظام 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت طالبا بالشهادات الفنية، ينشر ”الخليج 365”، قواعد قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية نظام الـ 3 سنوات.

1- قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية عام 2019 نظام الثلاث سنوات (تجاري- صناعي – سياحة وفنادق " – زراعي – مساعدي خدمات صحية) عام 2019 بكليات الجامعات المصرية والمعاهد الفنية المتوسطة الحكومية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2020/2019.

2- فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة – التربية "الكليات التي بها شعب تعليم فني" - الزراعة - الآثار - التعليم الصناعي) بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات.

3- يسمح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام الثلاث بعد الإعدادية بمجموع 75% علي الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلي مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية المصرية علي أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض.

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4- يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي – تجاري –– زراعي ) ونظائرهم بمجموع درجات70% على الأقل من المجموع الكلي فقط في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

5- تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية (فيما عد كليات التعليم الصناعي باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا علي الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها) وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات. ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

6- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم ببعض كليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة فنية على حده في ضوء ما يلي: (أ) أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الفنية الناجحين فيها. (ب) ترتيب رغبات الطلاب. (ج) الأعداد المقررة لهذه الفئات من الطلاب (نسبة 10 % سالفة الذكر) وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات.

7- عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية – التجارية – الزراعية عند قبولهم بكليات ( التربية – التجارة – الزراعة - التعليم الصناعي) بالجامعات المصرية وفقاً للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات علي اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الأولى.

8- قبول الطلاب الـ 50 الأوائل في كل شهادة من الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناءً من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها.