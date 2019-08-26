سقط في بالوعة.. محافظ الجيزة يحيل واقعة "طفل الطالبية" إلى النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أحال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واقعة مصرع طفل غرقا داخل بالوعة صرف صحي بمنطقة الطالبية، مساء الأحد، إلى النيابة العامة للتحقيق. ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة الجيزة التاسعة مساء الأحد بسقوط طفل 4 سنوات ببالوعة صرف صحى أمام نادى الطالبية، مما أدى لوفاته بعد فشل محاولات إنقاذه. وفي بيان لها، أكدت الحافظة على أنها لن تتهاون فى مواجهة أي مظاهر للإهمال ومحاسبة المقصرين، وتقدمت بخالص العزاء لأسرة الطفل المتوفى.

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