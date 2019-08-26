أخبار مصر | الرئيس السيسي يصل إلى مقر حفل عشاء المشاركين في قمة دول السبع بفرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يصل إلى مقر حفل عشاء المشاركين في قمة دول السبع بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى مقر حفل عشاء المشاركين في قمة دول السبع الصناعية الكبرى بفرنسا.

وجمعت صورة تذكارية الرئيس السيسي وقادة الدول والوفود المشاركة في قمة مجموعة السبع، وذلك في ختام القمة المنعقدة في مدينة بياريتز.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

ويشارك في أعمال القمة، 24 وفدا من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ورئيسا وزراء اليابان وكندا والرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء ورؤساء حكومات جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو وأسبانيا والهند وأستراليا وشيلي بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.