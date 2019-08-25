شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يطلق «أتوبيس الخدمات المتنقل الذكي» بأشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم، أتوبيس الخدمات المتنقل (المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أشمون) أمام ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد القزاز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ومدير إدارة التعاون الدولي، والمشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي (GIZ) ومحافظة المنوفية لتحسين الخدمات العامة المحلية لتقديم أفضل مستوى للخدمات بالمحافظة.

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واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن آليات وطرق تشغيل الأتوبيس المتنقل والتعرف على الخدمات التي يقدمها للمواطنين، والذي يعد من الأتوبيسات الذكية المجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة والماسحات الضوئية وأجهزة قراءة بطاقات الائتمان، كما يهدف إلى المساهمة في تقديم العديد من الخدمات بصورة أكثر كفاءة وفاعلية ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الخدمات بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد وتحقيق سبل الراحة للمواطنين في الحصول على الخدمة، ومنها استخراج رخص المباني والمحال وغيرها للوصول إلى جميع أنواع الفئات، خاصة السيدات وكبار السن وسكان المناطق النائية والأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

وسيعمل أتوبيس الخدمات المتنقل بمركز ومدينة أشمون عن طريق ربطه بالمركز التكنولوجي بالمدينة عن طريق الإنترنت لتقديم العديد من الخدمات المحلية المختلفة للمواطنين بالمدينة والقرى المجاورة، التابعة لها، باعتبار مركز أشمون من أكبر المراكز على مستوى المحافظة من حيث الكتلة السكنية والمساحة.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تسعى بكافة أجهزتها التنفيذية في تحسين آلية إدارة وتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إدخال قنوات جديدة ومبتكرة وتعزيز جودة وفرص تقديم الخدمات العامة وتطوير القدرات المؤسسية والفنية والعمل على رفع الوعي لدى المواطنين بالخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية، في إطار التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وخطة الدولة للإصلاح الإداري الشامل وتطوير الخدمات الحكومية.

أتوبيس الخدمات المتنقل بالمنوفية