شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة يشُن حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتجمعات الأول والخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، شن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالتجمعات (الأول – الثالث – الخامس)، وكذا الإعلانات المخالفة بشارع الـ90 الجنوبي، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير، وأمن جهاز المدينة، تحت إشراف العميد حسام صلاح الدين، المشرف العام على إدارة أمن الجهاز.

وأضاف المهندس عادل النجار أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 21 محلاً تجارياً مخالفا بأحد المولات بالحي الثالث، وإزالة كافة الإشغالات واللافتات المخالفة الموجودة بالمول، ومصادرة عدد من الثلاجات والمعدات وأسطوانات الغاز، وكذا سحب عدد 5 عدادات للمياه بالحي المطور بالتجمع الخامس، كما تمت إزالة التعديات والإشغالات بالمجاورة الثامنة بالتجمع الأول.

وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم شن عدة حملات مكثفة بصفة مستمرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدينة، إلى جانب تنفيذ حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة، خاصةً مناطق الحي الثالث وشارع السوق بمحطة النصر بالقطامية بالتجمع الثالث، مشيراً إلى أنه شارك في الحملة نواب ومعاونو رئيس الجهاز ومديرو الإدارات ورؤساء الأحياء، واللواء شكري نجيب، نائب رئيس الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، والعقيد محمد سمير، رئيس قسم شرطة التعمير بالقاهرة الجديدة.