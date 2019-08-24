شكرا لقرائتكم خبر عن 13 جنيهًا ارتفاعًا في سعر الذهب: عيار 21 بـ705 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بمقدار 13 جنيهًا في الجرام عيار 21 الأكثر رواجًا في السوق المصرية، ليسجل 705 جنيهات مقابل 692 جنيها قبل الارتفاع، وارتفع عيار 18 بمقدار 9 جنيهات، ليسجل 604 جنيهات، وزاد سعر عيار 24 بمقدار 11 جنيهًا ليصل إلى 806 جنيهات، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 5650 جنيهًا بزيادة 200 جنيه.

وأرجع أمير رزق، عضو شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، الارتفاع إلى تأثر الذهب بالزيادة العالمية نتيجة الحرب التجارية بين أمريكا، والصين، خاصة بعد إعلان الصين تحويل الاحتياطى الدولارى لديها والذى يقدر بنحو 12 تريليون دولار إلى ذهب.

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وقال، لـ«المصرى اليوم»، إن الجنون أصاب سعر الذهب خلال الأيام الماضية، متوقعا استمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن سعر الأوقية يبلغ حالياً 1527 دولارا، مقابل 1495.97 دولار قبل الزيادة، وسط توقعات بأن يصل السعر إلى 1700 دولار خلال شهرين.

وأضاف رزق أن السوق المحلية تعانى حالة ركود شديد، والحلول التي تسعى إلى إنتاج معايير جديدة باءت بالفشل، مثلما حدث مع عيار 14 الذي تم إنتاجه محليا ولم يلق رواجًا مثل عيار 21 الذي يسيطر على المبيعات.

عالمياً، كانت أسعار الذهب ارتفعت، الأسبوع الماضى، بنسبة 2%، بعد كلمة رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى، جيروم باول، في ندوة «جاكسون هول» على أنها تميل نحو موقف تيسيرى للسياسة النقدية، في حين فاقمت أحدث تعليقات للرئيس دونالد ترامب، التوترات التجارية مع الصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% إلى 1527.31 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما وصل في وقت سابق إلى 1529.67 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 13 من أغسطس الجارى، عندما سجل أعلى مستوى في 6 سنوات عند 1534.31 دولار.