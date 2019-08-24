الارشيف / أخبار مصر

اليوم آخر رحلات تفويج حجاج الجمعيات من مطار جدة

0 نشر
محمد طه 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر رحلات تفويج حجاج الجمعيات من مطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، أنه استمرار لرحلات عودة ضيوف الرحمن إلى ارض الوطن بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات فانه من المقرر ان يشهد اليوم السبت ٢٤ من اغسطس الجارى آخر رحلات التفويج من مطار جدة إلى القاهرة حيث سيشهد عودة ٤٠٧ حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظة البحيرة بينما ستستمر التفويجات من مطار المدينة المنورة إلى القاهرة حتى ٣٠ من اغسطس الجاري.

وأضاف أنه سيشهد اليوم السبت، تفويج ٨٥٨ حاجا من المنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء وبنى سويف عائدين إلى أرض الوطن من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم آخر رحلات تفويج حجاج الجمعيات من مطار جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا