شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر رحلات تفويج حجاج الجمعيات من مطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، أنه استمرار لرحلات عودة ضيوف الرحمن إلى ارض الوطن بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات فانه من المقرر ان يشهد اليوم السبت ٢٤ من اغسطس الجارى آخر رحلات التفويج من مطار جدة إلى القاهرة حيث سيشهد عودة ٤٠٧ حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظة البحيرة بينما ستستمر التفويجات من مطار المدينة المنورة إلى القاهرة حتى ٣٠ من اغسطس الجاري.

وأضاف أنه سيشهد اليوم السبت، تفويج ٨٥٨ حاجا من المنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء وبنى سويف عائدين إلى أرض الوطن من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة.