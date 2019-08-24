شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..نقابة الصحفيين تنظم منتدى طه حسين بحضور على بدرخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ،فى تمام الساعة السادسة و النصف من مساء غدا السبت ،منتدى طه حسين الذي يستضيف في أولى جلساته المخرج الكبير علي بدرخان.

ومن المقرر أن تنظم اللجنة الثقافية ندوة تحت عنوان "السينما المصرية إلى أين ؟ "، بحضور تلاميذ الفنان الكبير وستشارك بالعزف على الأورج الموهبة الصغيرة كنزى ..ويدير اللقاء الكاتب الصحفى محمد نوار .