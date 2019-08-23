شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تنظم 9 حقول إرشادية لمكافحة سوسة النخيل في الواحات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة جيهان المنوفي، رئيس قطاع الإرشاد، إن معهد وقاية بحوث النباتات الجهة المنفذة لحملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء في مناطق زراعة النخيل الاقتصادية بالاشتراك مع باحثين من معهد بحوث البساتين والمعمل المركزى للنخيل وقطاع الإرشاد والإدارة المركزية لمكافحة خلال الفترة من منتصف إبريل حتى منتصف أغسطس بتنظيم عدد 9 حقول إرشادية 6 حقول في الواحات البحرية وثلاثة في الداخلة

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وأضافت المنوفي أنه سوف يتم إجراء أول دورتين لتدريب النخالين في شهر سبتمبر القادم في وحدة تدريب النخالين بالمركز الإرشادى بالواحات والتى وافق وزير الزراعة على إنشائها بعد لوحظ عدم إلمام النخالين بالواحات البحرية بالعمليات البستانية والمكافحة بطريقة سليمة.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد كمال عباس، رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إن الحقول الإرشادية تضمنت ترقيم النخيل وعلاج النخيل المصاب وتقويس وتكيس العذوق والاستمرار في متابعة هذه الحقول من الإصابة بالآفات وسوسة النخيل الحمراء وإطلاق طفيل التربكوجراما لمكافحة أفات الثمار كذلك رش عدد حقول بالمبيدات خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس وسوف يتم أخذ عينات لتحليل في شهر سبتمبر لتحديد الفترة التي يتم التوقف فيها عن استخدام مبيدات قبل الحصاد.

وأضاف عباس أنه سوف يتم أخذ عينات عشوائية لرصد متبقيات مبيدات في الحقول غير إرشادية تمت زيادة حقول إرشادية في واحات إلى 10حقول والحقول 4 التي تمت زيادتها ومتابعة الإصابة في مساحة 250 فدانا لتحديد نسبة الإصابة الحقيقية، كما يتم إجراء عمليات المكافحة المتكاملة فقط لسوسة النخيل وتم إجراء 17دورة تدريبية ويشارك في تنفيذها د أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات (الجهة المنفذة لحملة) مع وكيل وزارة الزراعة بالجيزة.