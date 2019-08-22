أخبار مصر | شركات تشادية تنضم للمؤتمر العربي الإفريقي لاستيراد الأدوية البيطرية والأعلاف المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركات تشادية تنضم للمؤتمر العربي الإفريقي لاستيراد الأدوية البيطرية والأعلاف المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور يوسف العبد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الإفريقي الأول للتصدير الي أفريقيا والدكتور علي عوف رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر ان ثلاثة شركات من دولة تشاد أعلنت انضمامها لمبادرة مصر في قلب افريقيا واعلنوا رغبتهم في التعاون مع الشركات المصرية المنتجة للأدوية البيطرية واضافات الاعلاف والأعلاف.

أشار العبد إلى إن إنضمام تلك الشركات يعد نجاحا كبيرا للمؤتمر العربى الأفريقى لتصدير الادوية البيطرية واضافات الأعلاف والأعلاف لافريقيا والذى سيعقد فى أكتوبر القادم بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وان مبادرة مصر فى قلب أفريقيا ولدت عملاقة وستجنى ثمارها بفتح أسواق للشركات المصرية فى افريقيا.

أفاد العبد ان الشركات التشادية التى أعلنت انضمامها المبادرة واستيراد الادوية البيطرية المصرية هى شركة باش تشاد وهي شركة وطنية تشادية متخصصة في مجال استيراد الأدوية البيطرية ويمثلها الدكتور بيطري احمد محمد أبكر والدكتور صادق هاشم، و شركة الساڤنا للخدمات البيطرية و شركة الساحل والصحراء للخدمات البيطرية.