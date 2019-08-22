أخبار مصر | وزارة الشباب والرياضة: سيتم إدراج مركز شباب العزيزية بالفيوم في خطة العام المقبل لرفع كفاءته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب والرياضة: سيتم إدراج مركز شباب العزيزية بالفيوم في خطة العام المقبل لرفع كفاءته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سكان قرية العزيزية بطامية بمحافظة الفيوم، أن مركز شباب العزيزية يعاني من الإهمال الكبير مؤكدين أن المركز أصبح بلا سور أو منشآت، وترتع فيه المواشي في الملعب.

وتواصلت بوابة الخليج 365 مع وزارة الشباب والرياضة، وأكدت في تصريحات خاصة، أنه سيتم إدراجه في الخطة العام المقبل 2020/2021 ورفع كفاءته.

وكان المواطنون استغاثوا من صمت أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، منادين بضرورة تطوير مركز الشباب ليستفيد منه أهل طامية.