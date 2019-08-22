الأزهر يؤكد موقفه الراسخ من عروبة القدس والتزامه بدعم الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

شدد الأزهر الشريف على موقفه الراسخ من عروبة القدس والتزامه التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني.

وقال الأزهر الشريف - في بيان اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرف إسرائيلي محتل - "إن الأزهر الشريف يؤكد موقفه الثابت والراسخ من عروبة القدس الشريف، عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضه أية محاولات لتغيير هوية المدينة المقدسة بتراثها الإسلامي والمسيحي، كما يجدد التزامه التاريخي والأدبي والإنساني بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الغاصب حتى يتحقق الحل العادل الذي ينشده الشرفاء والمخلصون، والذي يتلخص في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف الأزهر "تتجدد في هذه الأيام الذكرى الأليمة لمحاولة حريق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرف إسرائيلي ليرتكب واحدة من أبشع حوادث الإرهاب وبث العنصرية والكراهية في العصر الحديث، هذه الجريمة النكراء ستبقى في التاريخ شاهدا على انحراف السلوك الإسرائيلي وإجرامه منذ اللحظة الأولى التي زرع فيها ليكون خنجرا في قلب المنطقة العربية.

وتابع: تأتي هذه الذكرى في ظل استمرار الاحتلال في محاولاته للمساس بقدسية أولى القبلتين وثالث الحرمين، وتهويد القدس الشريف، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة التوسع الاستيطاني وابتلاع الأراضي ومصادرة الحقوق، ومخالفة قرارات الأمم المتحدة، ومن المؤلم والمحزن والمخزي أن يحدث كل ذلك في صمت كامل من المجتمع الدولي، يصل إلى حد التواطؤ من بعض أطرافه.