شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل عن حاكم الشارقة يسلم شيكًا بـ50 ألف جنيه لأسرة ضحية «قطار أبوحماد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الخميس، ممثلًا عن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمنح شيك بقيمة 50 ألف جنيه مساعدة مقدمة لأسرة المرحوم ضاحي مجاهد بدوي سعيد والمقيم بالقصاصين الجديدة والذي توفي في حادث قطار أثناء إنقاذه أحد المواطنين بمحطة قطار أبوحماد، مما ترتب عليه إصابته وبتر ساقه كاملًا ومن ثَم الوفاة.

أشاد المحافظ باللفتة الكريمة التي قدمها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، ومساعدته لأسرة ضحية حادث القطار، مما يؤكد عمق العلاقة والتواصل الذي يجمع شعبي الأمة العربية، متمنيًا أن يحفظ الله مصرنا الحبيبة ودولة الإمارات العربية الشقيقة والأمة العربية من كل مكروه وسوء.

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قدمت أسرة المتوفى الشكر لحاكم الشارقة على لفتته الكريمة ومساعدته للأسرة المكونة من 7 أفراد ورعايتها تقديرًا لما قدمه رب الأسرة من التضحية بنفسه لإنقاذ حياة الآخرين.

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وكان محافظ الشرقية وجه رئيس مركز ومدينة أبوحماد، بالتنسيق مع إدارة الشؤون الاجتماعية بالقصاصين التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء بحث اجتماعي لأسرة المرحوم ضاحي مجاهد وتوفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية للأسرة، بعد أن تبين من البحث الاجتماعي أن المرحوم يعول أسرة مكونة من 7 أفراد وتعيش في منزل ريفي بسيط مكون من حجرتين ومنافع وليس لديهم حاليًا أي مصدر دخل للإنفاق بعد وفاة رب الأسرة الذي توفى إثر حادث قطار بمدينة أبوحماد وكان يعمل أعمالًا حرة بدخل شهري يقدر بمبلغ 350 جنيهًا وانقطع الدخل بعد الوفاة ولم يعد للأسرة أي عائل، ليقوم محافظ الشرقية باستقبال الأسرة في مكتبه بحضور ممثل عن حاكم إمارة الشارقة لتسليمها مبلغ 50 ألف جنيه.