سيدة تكشف سر انتحار زوجها شنقا أعلى السطح بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمع رجال المباحث إلى أقوال زوجة عامل عُثر عليه مشنوقا أعلى العقار سكنه في منطقة العمرانية.

زوجة المتوفى "فاطمة"، 37 سنة، عاملة بمدرسة، أفادت بأنه كان يعاني من أمراض نفسية وعصبية، الأمر نفسه أكدته شقيقة العامل، ونفت السيدتان وجود شبهة جنائية في الوفاة.

Advertisements

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغ من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة احد الأشخاص داخل عقار بدائرة القسم.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، وكشفت المعاينة عن أن الجثة لعامل في العقد الرابع من العمر، يرتدي بنطالًا رمادي اللون، و"فانلة بيج"، معلقا من رقبته بقطعة قماش مربوطة في "عرق خشب"، وعدم وجود إصابات ظاهرية باستثناء حز وإحمرار حول رقبته.

جرى التحفظ على الجثة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.