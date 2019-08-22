ضبط 53 ألف عبوة مواد غذائية في مصنع بدون ترخيص بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجحت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الفيوم، في ضبط 53 ألف عبوة مواد غذائية داخل مصنع بدون ترخيص بالفيوم. جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري لحماية جمهور المستهلكين، حيث ألقى رجال الشرطة القبض على المدير المسئول عن المصنع والذي تبين أنه غير مرخص بدائرة مركز شرطة طامية وسائق وبحوزتهما 52800 كيس مواد غذائية "سناكس" داخل المصنع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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