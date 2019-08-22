أخبار مصر | بدء أنشطة نادي المحامين الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء أنشطة نادي المحامين الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي المحامين الرياضي، بدء تفعيل الأنشطة الرياضية للمحامين وأبنائهم، وافتتاح مدارس لتعليم الكاراتيه، والفنون القتالية، على أن يكون مقر التدريب بالنادي النهري للمحامين في المعادي، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور.

وأكد إسلام مصطفى، عضو مجلس إدارة النادي، المدير التنفيذي للنشاط الرياضي بالنقابة العامة، أنه سيتم تسجيل اللاعبين بالاتحاد المصري للكاراتيه، كما ستتم المشاركة في جميع بطولات المحافظة والجمهورية، لافتا إلى أن التدريب مستمر طوال العام بصالة رياضية مجهزة بالفوم، حفاظا على سلامة اللاعب.

وعن مواعيد التدريب، أشار "عليوة" إلى أن التدريب سيكون يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء، بقيمة اشتراك ١٥٠ جنيه شهريا، ويتم قبول اللاعبين من سن ٤ سنوات.