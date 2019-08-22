أخبار مصر | محافظ الجيزة يقود حملة ليلية لرفع إشغالات المقاهي والمحلات في العمرانية‎ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يقود حملة ليلية لرفع إشغالات المقاهي والمحلات في العمرانية‎ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة إشغالات ليلية لرفع مخالفات المقاهي والكافيتريات والمحال بحي العمرانية وذلك لضبط الشارع.

ووجه راشد برفع أي تعديات على حرم الطريق العام، وإزالة أي إشغالات للمنشأت التجارية والمحال والمقاهي واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات في الفترات الليلية، مشددا على عدم السماح لأي منشأة بالتعدي على الطريق وإعاقة حركة المارة والسيارات.

شملت الحملات التي تم شنها بحي العمرانية شوارع "الهرم، ضياء، المطبعة، فيصل، أحمد لطفي السيد من فيصل، العشرين هرم، وعبدالناصر من الهرم، وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.