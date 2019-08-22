شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مصري - صيني في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والصينية، أمس، تدريبًا بحريًا عابرًا فى نطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية، والمدمرة الصينية «XIAN-153» عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية. تضمن التدريب عددًا من الأنشطة البارزة، منها التدريب على مواجهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المُعادية، والتدريب على أساليب مكافحة الإرهاب والقرصنة، والتدريب على السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتلك الإجراءات، مثل ممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ تدريبات للمواصلات الإشارية، والعديد من تشكيلات الإبحار نهارًا وليلًا، ما يؤكد قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

يهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة.