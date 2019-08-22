شكرا لقرائتكم خبر عن حجز المتهمين بالتعدي على معاق بالشرقية لحين ورود التحريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة مشتول السوق، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حجز 6 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعتدون بالضرب على معاق داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش؛ للغد لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها ، وعرض الشاب المُعتدي عليه على الطب الشرعى للكشف على قواه العقلية.

Advertisements

كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير مباحث المديرية، بشان متابعة مواقع التواصل الاجتماعي وما تم نشره في مقطع فيديو بقيام مجموعة من الشباب بالتعدي بالضرب الوحشي على معاق ذهني داخل صالون حلاقة بناحية كفر إبراش إحدة قرى مركز مشتول السوق.

وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد بنديرى، رئيس مباحث المركز، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط الشباب الـ 6 الذين ظهروا في مقطع الفيديو المسيء، وتولت النيابة التحقيقات.

وكانت رئاسة مجلس ومدينة مشتول السوق، قامت بشن حملة مكبرة على المحلات والأنشطة التجارية بدائرة المركز لضبط المخالفين، وتم تحرير ١٣ محضر مخالفة ، من بينها غلق صالون الحلاقة الذي شهد واقعة التعدى على الشاب ، وتم تشميعه بالشمع الأحمر لإدارة المحل بدون ترخيص وسرقة التيار الكهربائي