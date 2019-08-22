شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يطمئن على لاعبي نادي غزل المحلة إثر حادث تصادم حافلة الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اتصالًا هاتفيًا بالمهندس أشرف عزت رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك للاطمئنان على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشركة والجهاز الفني، على خلفية تعرض حافلة الفريق لحادث تصادم أثناء توجههم لإقامة معسكر خارجي بمقر الأكاديمية البحرية بالإسكندرية.
وأفاد رئيس الشركة بأن اللاعبين والجهاز الفني بحالة جيدة ولم يصب أي منهم بمكروه نتيجة حادث التصادم، موضحًا أن الشركة أرسلت حافلة أخرى للاعبين والجهاز نقلتهم إلى مقر الأكاديمية لبدء المعسكر استعدادًا للموسم المقبل.
جدير بالذكر أن شركة غزل المحلة تتبع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
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