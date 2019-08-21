أخبار مصر | الشباب والرياضة تنفذ فعاليات برنامج "تواصل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تنفذ فعاليات برنامج "تواصل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات برنامج "تواصل" لطلائع المرحلة السنية من 10 حتى 17 سنة لمحافظتي القاهرة والجيزة، والذي يستمر على مدار يومي 21 و22 أغسطس الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

ويتضمن البرنامج تنفيذ ورش عمل تفاعلية مكثفة للطلائع المشاركين، تستهدف تعزيز التواصل مع الذات وتفريغ الطاقات السلبية، ورفع مستوي الطاقة الإيجابية، بالإضافة إلى أنشطة تهدف إلى إعادة برمجة العقل للتخلص من المشكلات والمعتقدات السلبية حيث يقوم الطليع من خلالها بالتعرف على كيفية الانصات وتقدير آراء الآخرين وطرق التحكم في الغضب والتواصل مع الآخر وعدم اللجوء الى العنف.

كما تقدم ورش العمل التفاعلية مساعدة الطليع على إدارة الذات والتخلص من السلوكيات الانفعالية التي قد تشكل خطر على أنفسهم وعلى المجتمع، ويقوم بإدارة الورش نخبة من الأساتذة المتخصصين بكل من أكاديمية الفنون وكلية رياض أطفال وخبراء التعبير الدرامي.