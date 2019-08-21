شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال النظافة ووضع جدول زمني لتطبيق منظومة الجمع المنزلي بأحياء السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بحضور رؤساء الأحياء، لمناقشة خطة تكثيف أعمال النظافة ومنظومة جمع القمامة من المنازل على مستوى الأحياء.

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وفي بداية الاجتماع استعرض رؤساء الأحياء خطة وبرنامج العمل في منظومة النظافة والجمع السكني.

وأكد السكرتير العام أن المحافظة على استعداد لتوفير كافة الإمكانيات لدعم المنظومة من خلال زيادة المعدات والأجهزة المستخدمة والعمالة لتنفيذ العمل لمنظومة الجمع المنزلي للقمامة، اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2019 بعدد من المناطق لكل حي، ووضع جدول زمني لتطبيقها بجميع بمدن المحافظة.

وطالب اللواء طارق عبدالعظيم من رؤساء الأحياء بتجهيز المعدات اللازمة وصيانتها وتوفير العمال لبدء العمل بالمواقع المحدد.