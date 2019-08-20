شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور مجدي يعقوب.. مدينة زويل تطلق مهرجان العلوم غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم السنوي، خلال الفترة من 21 إلى 24 من أغسطس، بمقر المدينة، بحضور أكثر من 3 آلاف زائر من مختلف المدارس والجامعات المصرية.

وأوضح بيان، الثلاثاء، أن المهرجان يهدف إلى تبسيط العلوم وعرضها بطريقة شيّقة تُناسب طُلّاب المدارس والجامعات، وغيرهم من غير المُتخصّصين، ويحضره بعض أساتذة الجامعات والكتاب والعلماء والباحثين، على رأسهم العالم المصري والجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور إبراهيم الشربيني الرئيس المؤسس للمهرجان ومدير برنامج علوم النانو ومركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

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وينقسم المهرجان إلى 3 مكونات رئيسية هي المسرح الرئيسي والعروض والمحاضرات والتجارب العلمية.

ومن المقرر أن تكون هناك 4 عروض علمية لتبسيط العلوم و4 تجارب علمية لكل مجموعة، تتخللها مسرحية صغيرة، بالإضافة إلى محاضرات شيقة خلال اليوم.

وأعرب الدكتور إبراهيم الشربيني، أستاذ علوم النانو والرئيس المؤسس للمهرجان، عن سعادته باستمرار اتحاد طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل في تنظيم المهرجان للمرة الرابعة على مدار تاريخ المدينة.

وقال «الشربيني» إن المهرجان يهدف لتسليط الضوء على الثورة والتطور في مجال العلوم في مصر منذ القدماء المصريين وإلى يومنا هذا، وما تم التوصل إليه لخدمة الإنسانية بأكملها.