شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تستدعى مسؤولي حي المنتزه للتحقيق في واقعة «المطعم السوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه، الثلاثاء، باستدعاء مسؤولى حى ثان المنتزه للتحقيق معهم في واقعة مطعم «عروس دمشق»، الذي تم غلقه مؤخرًا بعد إثارة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمر المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بتشكيل لجنة فنية وإدارية من الحى لفحص كافة المخالفات المتعلقة بالتراخيص والأمن الصناعي ومدى التزام المطعم بالاشتراطات اللازمة من حيث الصحة والأمن الصناعى والسلامة المهنية.

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وعلمت «المصري اليوم» أن النيابة قررت استدعاء مسؤولى الحي، كل في تخصصه، للوقوف على مدى صحة استخراج التراخيص.

كانت مشادة كلامية قد نشبت بين صاحب المحل وسيدة جارته بسبب تضررها من وجود بوتاجاز 10 شعلة أسفل منزلها، وصدور روائح وأدخنة لشقتها.

وبثت السيدة صاحبة الشكوى فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ما أثار غضب المواطنين، حيث وجه صاحب المطعم «سوري الجنسية» لها كلامه قائلاً: «محتاج راجل اتكلم معاه خشي جوه»، وهو ما تسبب في غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.