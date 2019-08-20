محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قالت هبة عبدالعزيز، مدير وحدة المرأة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن نسبة الطلاق بسبب إفشاء الأسرار الزوجية وصلت 44.5%، وهي نسبة عالية.
وتابعت عبدالعزيز، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، أن زيادة الطلاق في مصر؛ بسبب البخل، أو عدم الإنجاب، أو تدخل الأهل، أو إفشاء الأسرار.
ونوهت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، أدت لوجود فجوة كبيرة بين الزوجين، ووجود علاقات دون معايير محددة، وتسببت في زيادة نسب الطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز دراسات يكشف: 44% من الطلاق في مصر بسبب إفشاء الأسرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.