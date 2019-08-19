شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط 656 قضية تموينية خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، الاثنين، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت تلك الحملات 656 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

في محافظة القاهرة، تمكنت الحملات من ضبط مسؤولة محل «غير مرخص» لبيع السجائر بمنطقة حدائق القبة، لبيعها السجائر بأغلى من السعر الرسمي، بحوزتها 1260 عبوة «سجائر» مدون عليها أسماء علامات تجارية مختلفة، بدون مستندات تدل على مصدرها، قامت بتجميعها لبيعها بأعلى من السعر الرسمي.

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وفى محافظة الإسكندرية، تم ضبط مالك منفذ «غير مرخص» لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازته 550 كيلو جرام (مقطعات لحوم) معبأة داخل عبوات بدون بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

وفى أسوان، تمكنت الحملات من ضبط صاحب محل لتجارة الجملة بدائرة مركز شرطة إدفو، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (7.060) طن «سكر»، معبأة داخل عبوات بها نقص في الأوزان بمقدار (35 جراما) في العبوة الواحدة زنة واحد كليو جرام، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط 860 قضية تموينية متنوعة 13 قضية أسطوانات بوتاجاز، وقضية مواد بترولية، و12 قضية دقيق مدعم ضبط خلالها (10.850 طن دقيق)، و199 قضية في مجال مخالفات المخابز، و12 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.. ضبط خلالها (1 طن سكر- 540 عبوة زيت طعام)، و55 قضية في مجال الغش الغذائى وغير الغذائى، و495 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص)، و33 قضية في مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها (868 كيلو جراما)، و25 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (20395 عبوة)، و8 قضايا في مجال الثروة الحيوانية، ضبط خلالها (5 طن أعلاف وأسمدة – 175 عبوة مبيدات)، وقضية في مجال حيازة الألعاب النارية، ضبط خلالها (1650 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكل واقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.