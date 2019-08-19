شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لـ6 والمؤبد والمشدد لـ48 وبراءة 14 بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا ومعاقبة 41 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وقضت ببراءة 14 آخرين، ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم، كما قضت بمصادرة المضبوطات، وإلزام المحكوم عليهم عدا الطفل بالمصروفات الجنائية في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة».

Advertisements

وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر أحمد رضا وأحمد كمال. اعتلت المحكمة المنصة في الثانية عشرة ظهرًا، وافتتحت المحكمة جلسة النطق بالحكم بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا حكمت المحكمة حضوريًا بإجماع الآراء بمعاقبة كل من أحمد عبدالرحمن محمود، ومحمد عبداللطيف حنفي، ومحمد صلاح، وإسلام كمال أبوالفتوح، وإسلام محمود عبدالفتاح، وفايز زكي على، بالإعدام شنقًا.

وقضت المحكمة بمعاقبة 41 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، و7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وبراءة 14 آخرين، كما عاقبت المحكمة الطفل أحمد محمد بالسجن لمدة 3 سنوات وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم إبراهيم رزق حافظ لوفاته.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، وعددهم 70 متهماً، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة، أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.