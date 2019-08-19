بالأسماء.. أحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد والبراءة بـ"لجان المقاومة" بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، كما قضت المحكمة بمعاقبة 41 متهمًا بالمؤبد من بينهم 13 متهمًا حضوريا و28 غيابيًا، وقضت المحكمة بحبس متهم حدث 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم لوفاته، و7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبراءة 14 متهمًا في ذات القضية.

جاء منطوق الحكم: شمل الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة بمعاقبة كل من أحمد عبدالرحمن ومحمد عبداللطيف السيد رفاعي، ومحمد صلا سعيد، وإسلام كمال أبوالفتوح، وإسلام محمود عبدالفتاح، وفايز زكي، بالإعدام شنقًا عما أسند إلى كل منهم.

ومعاقبة كل من وليد أحمد رجب، وأحمد حسين، وأحمد حنفي، وأمجد علي، وأحمد السيد، وهيثم فتحي، وأشرف طه محمد أبوحواظل، وبلال جمال شعيب علي، وماهر جميل عبدالعظيم، وعلاء ربيع محمد علي المليجي، والسيد حامد الجمل، ووجدي سيد أحمد، ويوسف إبراهيم يوسف، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

وقضت بمعاقبة عبدالحميد محمد محمدي، ومحمد حسن، وخالد ذكريا، وفهد العقباوي، وأحمد محمد زكي، وأحمد محمد حمزة يحيى، ومحمود ناصر، بالسجن المشدد 15 سنة لما أسند إليهم.

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وقضت بحبس المتهم الطفل أحمد محمد رجب لمدة 3 سنوات عما أسند إليه، وببراءة كل من أحمد حمدي، وهيثم يحيى علي عمر، وأحمد رفعت أحمد موسى، وأشرف سعد حسين، وعماد أشرف ناصر، وسعد طه الشيمي، ورشاد سالم، وعمرو أشرف رزق عبدالعال، ومصطفى سعيد عبدالسلام، وأحمد صالح، وصلاح محمدالبدوي، ومحمد نجاح مبروك السيد، وعبداللطيف الصاوي، وطه أحمد عبدالفتاح مطرة عما أسند اليهم.

وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم إبراهيم رزق حافظ بوفاته لرحمة الله، وشمل الحكم غيابيًا بمعاقبة كل من أشرف إدريس عطية، ومحمود إدريس، وعلام السيد علام، وأشرف أحمد رجب، ومحمد نصر الدين فرج الغزلاني، وعاطف شحاتة عبدالعال، وإيهاب أحمد السيد، وأحمد عبدالفتاح عبد الله، ووائل عبد المجسن خليف، ويسف عبد الفتاح، وهيثم مجدي حنفي شحوت، وسعيد عبد العزيز جعفر، وأحمد الخشدي، وعبدالنبي الجارحي، ومحمد عياد علي، وعلي عياد علي شنن، وعصام يحيى، وعبد الرحمن السيد القصاص، ومحمد علي الرشيدي، ومحمد جمال السيد، وعثمان عبد الفتاح، وخالد مصطفى علي القناوي، وسعيد السيد حماد، ومصطفى الشيخ، وأحمد صوابي، ومحمد جمال، وعلى أسامة، وأمير إبراهيم عبد الله، بالسجن المؤبد لكل منهم ومصادرة المضبوطات، وألزمت المحكوم عليهم عدا الطفل بالمصاريف .

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا .

كانت المحكمة، قضت في الجلسة السابقة بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين السبعين اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها؛ وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقات TNT، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموم.