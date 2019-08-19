لإخفاء معالم الجريمة.. لص يحرق شقة عقب سرقتها في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة سرقة شقة بالإسماعيلية، وإضرام النيران بها لإخفاء معالم جريمته.

كثفت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، جهودها لكشف ملابسات الواقعة بعدما اكتشف مالكها سرقة (مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه) من داخل الشقة.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية، والذي توصل إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل -سبق اتهامه في 16 قضية سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة متنوعة، سرقة وسائل نقل، جريمة أحداث، ومطلوب في تنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية ضرب -مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بأماكن تردده؛ حيث أسفرت الجهود عن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وعلمه بعدم تواجد أحد من قاطني الشقة بها لكونه مقيم بذات المنطقة ودخوله الشقة بأسلوب التسلق (من خلال إحدى النوافذ) واستيلائه على المسروقات، وعقب ذلك أضرم النيران بالشقة لإخفاء معالم واقعة السرقة، وأرشد عن (مبلغ مالي قدره 2800 جنيه، باقي المسروقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الجهات المختصة.