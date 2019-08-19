شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 19 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، نظر محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «جبهة النصرة». القاهرة.. تسير شركة مصر للطيران 18 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة لنقل 4200 حاج بعد أداء مناسك الحج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج. Advertisements القاهرة.. يعقد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي لقاءً مفتوحا مع الطلاب والطالبات الجدد بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بنين بالجامعة. القاهرة.. تطلق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمصر ومركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار، والمنظمة الكشفية العربية أعمال الدورة التدريبية «تنمية كفايات مدربي تعليم وتعلم الكبار للنازحين واللاجئين في الأماكن المستقرة بالدول العربية» . موسكو.. يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرنسا للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقر إقامته الصيفي في «حصن بريغانسون». عواصم عالمية.. يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني، للإشادة بعمال الإغاثة، الذين يجازفون بأنفسهم في مجال الخدمات الإنسانية.

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