شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين تفجير كابول: نقف مع أفغانستان في التصدي للإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد، التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول؛ ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من بينهم عدد من النساء والأطفال.

وأكد البيان وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب أفغانستان في التصدي لكل أشكال العنف والتطرُف والإرهاب..معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا ومُتمنية سرعة الشفاء للمصابين.