تغيير اتجاهات الهواء.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتحكمة في طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انخفضت على معظم الانحاء بعد أن سجلت 42 على القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، و44 على مدن الصعيد، لتصل على القاهرة 35 درجة والصعيد 39 درجة، ومن المتوقع أن تنخفض خلال اليومين المقبلين.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم الأحد، أن درجات الحرارة تسير في المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، لافتًا إلى أن الانخفاض نتيجة وجود رياح قادمة من البحر المتوسط، لكنها محملة بكميات كبيرة من بخار الماء مما يتسبب في استمرار نسب الرطوبة المرتفعة ووجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر.

وتابع: نسب الرطوبة تصل على القاهرة 75% وعلى السواحل الشمالية 90% بينما تنخفض في مناطق جنوب البلاد لتسجل 60%، لافتًا إلى أن الظاهرة الجوية الأكثر تاثيرا خلال الأيام المقبلة هي الشبورة المائية، والتي تظهر بنسب مختلفة على السواحل الشمالية والقاهرة ومدن القناة.

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وحذر مركز التحاليل والتنبؤات الجوية سائقي السيارات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب تواجد الشبورة.

وأكد شاهين أن نشاط الرياح يظهر في فترات الليل ما يعمل على تقليل الاحساس بالحرارة، لافتًا إلى أن حالة الطقس ستستمر على هذا المعدل على مدار الـ3 أيام المقبلة.

وأوضح أن حلايب وشلاتين وبعض مناطق جنوب الصعيد لن تشهد سقوط أمطار مرة أخرى نتيجة تغير اتجاهات الهواء ونسب الرطوبة.